Michelangelo Pistoletto alla Real Academia de España a Roma

La Real Academia de España a Roma ospita fino al 10 marzo una mostra di Michelangelo Pistoletto, curata da Raffaele Quattrone, che riunisce tre installazioni di uno dei più influenti artisti d'arte contemporanea. La prima, intitolata 'Pozzo specchio', è stata concepita espressamente per il Tempietto del Bramante che si trova nel chiostro dell'Accademia, ed è stata installata a ottobre scorso in occasione del 150/o anniversario della fondazione dell'istituto spagnolo a Roma. Le altre due opere, che proseguono e completano il percorso artistico di Pistoletto nell'Accademia, sono la sua iconica 'Venere degli stracci', una Venere immersa in una montagna di stracci a testimonianza del potere rigenerativo dell'arte e che l'artista ha definito "un tentativo di unire la bellezza del passato e il disastro del presente"; e 'Love Difference-Mare Mediterraneo', un tavolo a forma di sponde del Mare Nostrum. L'installazione omaggia il semestre di presidenza spagnola dell'Unione Europea, terminato il 31 dicembre scorso, e sottolinea la necessità di dialogo tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

"Il grande tavolo specchiante a forma di bacino del Mediterraneo - ha commentato il curatore Quattrone - è circondato da sedie provenienti ciascuna da uno dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum per dimostrare come l'arte possa essere risolutiva rispetto alle differenze identitarie. È un'opera politica in cui ritrovarsi con le proprie differenze e identità, un atto di partecipazione e di amore".

L'arte di Pistoletto è una ricerca in continua evoluzione che fin dagli esordi cerca di superare la divisione tra opera e spettatore, tra arte e vita. "L'Accademia è felice di ospitare le installazioni di Pistoletto - ha sottolineato Miguel Fernández-Palacios, ambasciatore di Spagna in Italia - che è diventato un amico della Spagna e con cui condividiamo gli stessi valori di libertà e inclusione".



