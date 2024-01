In scena orchestre giovanili di Santa Cecilia e Teatro Massimo

Si rinnova la collaborazione tra le compagini giovanili dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del Teatro Massimo di Palermo, che già si erano esibite insieme lo scorso agosto, in quella occasione al Teatro Massimo e al Teatro di Verdura. L'accordo siglato lo scorso anno dai sovrintendenti Marco Betta per la Fondazione Teatro Massimo e Michele dall'Ongaro per l'Accademia di Santa Cecilia intende promuovere la formazione musicale dei giovani delle due Istituzioni attraverso concerti e incontri didattico-musicali, lo scambio di esperienze e la crescita di una sensibilità green.

In occasione del concerto in programma lunedì 22 gennaio alle 19 all' Auditorium Parco della Musica, la JuniOrchestra ricambia l'ospitalità e insieme con i musicisti della Massimo Youth Orchestra, alla Schola Cantorum e al Coro di Voci Bianche Start, tutti diretti da Simone Genuini, si esibiranno in un concerto che propone brani di Rimskij-Korsakov, Čajkovskij, Beethoven (Settima Sinfonia e l' Inno alla Gioia della Nona Sinfonia), Zawinul (Birdland) e Piovani, di cui verrà eseguito Smile, l'ormai famoso e molto amato brano tratto dalla colonna sonora di La vita è bella, premiato nel 1999 con l'Oscar come miglior film straniero e per la migliore colonna sonora.

La JuniOrchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia è la prima Orchestra di bambini e ragazzi creata nell'ambito delle Fondazioni lirico‑sinfoniche italiane. È attualmente composta da più di 400 strumentisti, suddivisi in quattro gruppi a seconda della fascia d'età e delle abilità acquisite. La Massimo Youth Orchestra, costituita nel 2020 e diretta da Michele De Luca, è composta da giovani tra i 16 e i 23 anni e si configura come ideale proseguimento delle attività della Massimo Kids Orchestra. È coordinata e diretta da Michele De Luca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA