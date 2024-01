Anniversario distruzione Cassino, '15 marzo ci sarà Mattarella'

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cassino il prossimo 15 marzo per partecipare alle cerimonie con cui commemorare l'80/mo anniversario della distruzione della città durante la Seconda Guerra Mondiale. Ad ufficializzarlo è stato oggi il sindaco Enzo Salera nel corso di una conferenza stampa con la quale presentare gli eventi organizzati per ricordare il passaggio del conflitto in città, determinandone la distruzione totale, compresa l'abbazia millenaria di Montecassino, nell'arco dei nove mesi che precedettero lo sfondamento della Linea Gustav da parte delle truppe Alleate.

Il calendario degli eventi prevede mostre, convegni, dibattiti, premi letterari, rievocazioni storiche, concerti.

Il Presidente della Repubblica, storicamente partecipa all'evento ogni dieci anni: prima di Sergio Mattarella erano stati a Cassino per le commemorazioni il 4 aprile 1954 Luigi Einaudi che giunse accompagnato dall'ex capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola; nel 1964 fu la volta di Antonio Segni; nel 1974 partecipò Giovanni Leone mentre nel 1984 fu la volta di Sandro Pertini; nel 1994 a Cassino venne Oscar Luigi Scalfaro mentre nel 2004 toccò a Carlo Azeglio Ciampi, seguito dieci anni più tardi da Giorgio Napolitano.



