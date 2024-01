Tor Bella Monaca, da Regione tre milioni per riqualificazione

La Giunta regionale presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell'assessore all'Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari, Pasquale Ciacciarelli, ha deliberato l'intervento di riqualificazione del complesso residenziale "viale Santa Rita da Cascia" per un importo complessivo di 2.944.670 euro.

"Un progetto che si inserisce all'interno di una più vasta programmazione volta alla complessiva riqualificazione e risanamento, anche attraverso la previsione di interventi di recupero di immobili occupati abusivamente, dell'area di Tor Bella Monaca, quartiere che merita, di recuperare la propria dignità" ha spiegato l'assessore Ciacciarelli.

Il progetto prevede il recupero di aree da destinare a zona fitness, l'implementazione dell'impianto di illuminazione, il recupero di alcuni locali previsti al piano terra da destinare a guardiania degli stabili, il recupero di 288 cantine esistenti attualmente in stato di degrado o occupate abusivamente.

"Ritengo che quanto deliberato oggi rappresenti un forte segnale della nostra volontà, in perfetta sintonia e continuità con il ministro Salvini - ha concluso l'assessore Ciacciarelli - di risanare le zone periferiche della nostra regione attraverso interventi di recupero e riqualificazione abitativa. Ringrazio il presidente Rocca e la Giunta Regionale del Lazio per aver condiviso in pieno tale intervento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA