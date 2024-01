Servizio trasporto pubblico in periferia,al via nuovi bus ibridi

Pronti i primi 40 nuovi bus ibridi che da lunedì 22 gennaio svolgeranno il servizio di trasporto pubblico in periferia. Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l'Assessore alla Mobilità Eugenio Patané, il Presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola, il Presidente della Commissione Ambiente, Giammarco Palmieri e il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, li hanno presentati questa mattina.

Il nuovo servizio di Tpl periferico è suddiviso in due lotti, la parte est e quella ovest della città, e sarà svolto da due operatori diversi. Complessivamente servirà i cittadini di Roma che vivono a cavallo e nei quartieri esterni al Gra con circa 30 milioni di km/vettura all'anno equamente suddivisi tra i due lotti e che saranno eserciti su 100 linee di autobus servite da 514 mezzi complessivi.

Il contratto durerà 8 anni e prevede un progressivo rinnovo della flotta che nel primo anno vedrà inseriti 148 elettrici e 72 ibridi e, a partire dal quinto anno di contratto, l'intera flotta sarà elettrica.

Domenica 21 gennaio, uno dei due nuovi operatori avvierà il servizio sul lotto est con i primi 40 mezzi - che aumenteranno progressivamente fino ad arrivare entro fine anno ai 229 previsti - a servizio dei territori periferici. Queste le linee servite: 051 Cerquete/Portocannone - Grotte Celoni (MC); 053 Torrenova/Bitonto - Marelli/Necchi; 055 D'Ascanio - Pantano (MC); 059 Policlinico Tor Vergata - Mitelli; 135 Stazione Tiburtina - Salaria/Piombino; 437 Rebibbia (MB) - Rebibbia (MB); 789 America (MB) - Cinecittà (MA); 789F America (MB) - Casali Romagnoli/Ebri.

"Fine di ogni proroga, tutela dei livelli occupazionali e nuovi investimenti per la qualità del servizio anche nelle zone più periferiche della città - ha detto Gualtieri - Grazie a questo contratto di servizio continuiamo sulla linea che in questi due anni abbiamo tracciato per tutto il servizio di trasporto pubblico locale della Capitale: si va verso una massiccia elettrificazione della flotta degli autobus, come con i 40 bus ibridi che presentiamo oggi, che significa meno emissioni. E poi manutenzioni migliori e costanti, più linee e chilometri percorsi".



