Ancora un'operazione di sgombero e bonifica in viale Pretoriano a Roma della polizia di Stato, insieme alla polizia locale e all'Ama. Nell'area, non distante dalla stazione termini.

Sono state rimosse sette tende e sono state identificate sei persone, due delle quali portate in ufficio per gli accertamenti relativi alla loro posizione sul territorio.

Uno dei due è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.



