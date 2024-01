Reno de Medici, sindaco 'è un fondamentale anello green'

"Siamo tutti al fianco dei lavoratori della Reno De Medici. Senza se, senza ma. E senza distinzioni di appartenenza politica": lo ha detto il sindaco di Cassino Enzo Salera (Pd) partecipando al corteo di lavoratori, amministratori locali e sindacati, contro l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo dei 163 dipendenti (circa 300 con l'indotto) e di chiusura della cartiera Reno De Medici di Villa Santa Lucia.

"Gli importanti investimenti dell'azienda - ha sottolineato Salera - dimostrano la volontà di RdM Group di rimanere sul nostro territorio, ammodernare gli impianti, restare al passo con i tempi e col mercato, assicurando al contempo i livelli occupazionali".

Per il sindaco di Cassino "la risoluzione di questa vertenza riguarda non solo l'aspetto occupazionale, che è fondamentale, ma anche il contenimento del costo per lo smaltimento dei rifiuti dato che, l'azienda è un anello irrinunciabile della filiera del riciclo sul territorio".

Nei giorni scorsi il caso RdM era stato usato in chiave elettorale: Cassino andrà alle urne per il rinnovo del sindaco.

Per Salera "non merita più risposte chi si ostina ad utilizzare questa battaglia a scopi meramente politici, senza aver cura, né sensibilità, per famiglie e lavoratori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA