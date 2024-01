Via dai social, sul set il corto Ti respiro

Al via le riprese a Roma del film cortometraggio Ti respiro del duo di registi JAB, composto da Giuliano Giacomelli e Lorenzo Giovenga (Daitona, 2019; Profondo, 2019), con protagonista Jenny De Nucci.

Prodotto da Daitona, Panebarco, Limbo Film in collaborazione con Not Jennifer e con la collaborazione di Mnemonica, il film racconta la storia di Mila, popolare attrice e influencer, che a seguito di un grave lutto decide di togliersi da tutti i canali social per vivere in solitudine questo tragico momento. L'unico contatto con il mondo esterno sono le pizze a domicilio che la donna ordina, ed è proprio attraverso quest'ultime che ha inizio una misteriosa e singolare corrispondenza. Mila, infatti, inizia a ricevere dei messaggi che a poco a poco la conducono in una dimensione altra in cui il confine fra realtà e fantasia diviene sempre più labile.

Nei panni della protagonista Mila troviamo la giovane e talentuosa attrice Jenny De Nucci che, reduce dal successo di Phobia (Antonio Abbate, 2023) e prossimamente nel cast dell'atteso Still Fab (Michela Andreozzi), firma il suo primo film anche come produttrice esecutiva.

Sulla falsa riga del precedente lavoro Intolerance (2020) - il pluripremiato corto fantasy interamente recitato nella lingua dei segni - i registi tornano a giocare con il genere, utilizzandolo come espediente narrativo per affrontare la delicata tematica universale dell'elaborazione del lutto.

"Giacomelli e Giovenga nel loro lavoro riescono sempre a mantenere uno sguardo fortemente personale con un taglio di genere inedito che si sposa perfettamente con l'idea di cinema che portiamo avanti", hanno dichiarato i produttori Lorenzo Lazzarini e Valentina Signorelli.



