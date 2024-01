Roma: De Rossi pensa ad una difesa a 4 contro il Verona

Daniele De Rossi sarà presentato domani alle 10 in conferenza stampa, ma il neo tecnico giallorosso fopo la nomina ha già diretto tre allenamenti in vista del Verona e dalle prime indicazioni tattiche emerge la volontà di provare la difesa a 4 contro l'Hellas. Tra assenze e squalifiche, infatti, saranno appena due i centrali a disposizione (Huijsen e Llorente). In attacco, invece, è recuperato Dybala che da ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e sabato sarà in campo al fianco di Lukaku. Nel frattempo sui social, dopo Smalling, ecco le parole anche di Renato Sanches, altro calciatore rimasto fuori per larga parte della stagione visti i tanti problemi muscolari e traumatici accusati. "Quello che volevo di più era stare in campo e fare quello che mi piace di più - dice il portoghese -.

Purtroppo non sono stato molto fortunato con gli infortuni. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo con più voglia di tornare a giocare sono io. Credo che tutto passi e che arriveranno momenti migliori".



