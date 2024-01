Picchia la moglie davanti alle loro tre figlie, arrestato

Dopo quattro anni di crisi avevano raggiunto un accordo per separarsi in maniera civile ma da quel momento il marito ha iniziato ad essere sempre più aggressivo e violento, arrivando a picchiarla: lo ha raccontato ai medici del Pronto Soccorso di Frosinone una donna residente nel capoluogo ciociaro, arrivata lì in forte stato di agitazione e con un trauma cranico che le è stato diagnosticato dai medici.

A chiamare l'ambulanza ed accompagnare la donna in ospedale sono stati gli uomini della Polizia di Stato, intervenuti dopo avere ricevuto una richiesta di aiuto arrivata alla Sala Operativa. A chiamare era stata la donna, raccontando d'essere stata aggredita dal marito in presenza delle loro tre figlie minorenni.

Quando i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti per verificare hanno trovato ancora in casa l'uomo: 42 anni e senza lavoro; quando li ha visti ha iniziato ad urlare, intimandogli di andare via, lanciandosi su di loro e colpendoli con calci e pugni. Gli uomini del questore Domenico Condello lo hanno arrestato per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un cittadino di nazionalità rumena.

Nelle ore successive, la donna ha formalizzato la denuncia presso la Questura. L'arresto è stato convalidato dal magistrato, che ha disposto la custodia in carcere per l'uomo.





