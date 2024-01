Parte dal Tevere Remo'Comitato organizzatore Vogalonga Tiberina'

Tutti i circoli romani stakeholder del Tevere, dal Canottieri Aniene al Canottieri Roma, dal Canottieri Lazio al Canottieri Tirrenia Todaro fino al Tevere Remo, hanno costituito il Comitato per l'organizzazione della Vogalonga Tiberina per ripristinare la regata storica che va da Roma al mare. La regata interrotta per le pessime condizioni in cui versava il fiume rivede ora la luce.

Recuperato il Tevere che attraversa Roma grazie alla Regione Lazio e agli altri organi di competenza, la Vogalonga Tiberina si svolgerà nel tratto che va da ponte Marconi ad Ostia. Il Comitato ripristina la tradizione, interrotta nel 1997 per le critiche condizioni del Tevere, che porta le barche, in maggioranza 8 jole, ma saranno ammesse diversi tipi di canoe ed altre imbarcazioni, lungo il fiume per un tratto, ora navigabile, di 32 km grazie alle bonifiche appena fatte.

La novità, o meglio la parola d'ordine, sarà l'inclusione, infatti gli equipaggi saranno costituiti anche dagli atleti Special Olimpycs, dalle atlete Rosa Remo per le terapie integrate, e dalle Associazioni Mare Vivo, che ha creato Tevere Vivo ed altre Associazioni remiere come Armi Ondina, il Deportivo, solo per citarne alcune, il progetto è in espansione.

La vocazione del progetto è far diventare il Tevere un terreno di gioco che possa essere usufruito da tutti i romani e non solo, il Comitato infatti sta già lavorando su larga scala.





