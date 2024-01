Latina,rapina un indiano sguinzagliandogli contro un pitbull

I carabinieri del comando provinciale di Latina sono sulle tracce di un uomo accusato di rapina aggravata, il quale ha sguinzagliato il suo pitbull contro un giovane di origine indiana per farsi consegnare il suo smartphone. L'episodio si è verificato alcune notti fa in viale Paganini, nel quartiere Q4, nel capoluogo pontino. Come si legge sull'edizione locale de Il Messagger", quando il giovane si è opposto alla richiesta estorsiva dell'uomo, quest'ultimo gli ha aizzato contro l'animale, che lo ha morso ad un braccio. Mentre la vittima cercava di difendersi dall'attacco del pitbull, ferito e indebolito dai denti affondati in profondità, lui ne ha approfittato per prendere il telefono e scappare via, facendo perdere le proprie tracce insieme al cane, richiamato a sé con il guinzaglio. Immediato l'intervento di una gazzella dei carabinieri e di un'ambulanza, con i paramedici del 118 che hanno trasferito il ragazzo ferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre i militari dell'Arma hanno ascoltato la sua testimonianza, cercando di tracciare un profilo dell'aggressore, ricercato adesso con l'accusa di rapina aggravata.



