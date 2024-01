L'arte e l'inganno ottico di Sergi Cadenas

Il Museo delle Illusioni di Roma, in via Merulana 17, ospita dal 19 gennaio 'Niña Lobo', un'esclusiva opera tridimensionale dell'artista spagnolo Sergi Cadenas, famoso per i dipinti che creano sorprendenti illusioni ottiche.

La nuova opera, che come tutte le sue creazioni cambia a seconda della prospettiva, si aggiunge alle oltre 70 presenti nel museo romano che riguardano la scienza, la fisica e la psicologia. Il dipinto dell'artista catalano non è quello che sembra: spostandosi da sinistra a destra, infatti, si può ammirare il volto di una graziosa bambina dai capelli biondi che si trasforma in un lupo vorace. Per realizzare l'opera Cadenas usa l'ottica cinetica e dipinge ritratti tridimensionali che effettivamente al nostro occhio mutano al cambiare della prospettiva. Ancora una volta il Museo delle Illusioni, totalmente interattivo, offre un'interessante esperienza visiva e educativa, dimostrando che non esiste una sola verità, ma che tutto dipende dai diversi punti di vista. Il museo, che si trova vicino alla stazione Termini, è un luogo dinamico, uno spazio che permette alle persone di essere creative, di svagarsi e di divertirsi: qui è possibile sperimentare, scattare foto e fare molto di quello che non è permesso normalmente in un museo. La collezione del museo, composta da opere, incredibili ologrammi e stanze diverse, gioca con la prospettiva e la percezione ottica, stimolando il cervello con esposizioni non convenzionali e spronando gli occhi a vedere cose che il cervello non comprende.

Il museo consente di capire quanto ci si può divertire quando gli occhi vedono qualcosa d'impossibile nella realtà.

All'interno è possibile giocare con la propria immagine nella stanza della simmetria, sentirsi liberi nella stanza dell'infinito, resistere e sfidare le leggi della gravità, provare a indovinare le dimensioni di alcuni oggetti e scattare foto in posizioni sorprendenti.

L'opera tridimensionale di Cadenas sarà esposta anche al Museo delle Illusioni di Milano dal 26 gennaio.



