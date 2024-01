Incidente sulla Pontina ad Aprilia, 2 morti e 3 feriti gravi

È di due persone di 24 e 34 anni deceduti e 6 persone ferite, 3 delle quali in maniera più grave, il bilancio dell'incidente stradale verificatosi intorno alle 2:45 della notte appena trascorsa sulla SS Pontina, all'altezza dell'uscita di Campoverde, in direzione Roma, nel territorio di Aprilia. Per cause ancora in fase di accertamento della Polizia Stradale di Latina, intervenuta con una pattuglia del Distaccamento di Aprilia, la Smart sulla quale erano a bordo i due ragazzi poi deceduti, in compagnia di altre tre persone, si è ribaltata autonomamente, finendo al centro della carreggiata.

Il sinistro ha causato la morte del 24enne e del 34enne, uno dei quali era al volante, mentre le altre persone in auto con loro sono rimaste gravemente ferite e trasferite negli ospedali di Latina, Aprilia e Anzio-Nettuno. L'auto, rimasta capovolta sull'asfalto bagnato mentre pioveva, inoltre, è stata poi colpita da una Fiat Panda che sopraggiungeva in quel momento.

Sul posto, oltre ai paramedici del 118, gli agenti della Polizia Stradale e l'Anas. Pesanti le ripercussioni sul traffico per tutto il corso della mattinata, con la corsia di sorpasso che è stata riaperta solamente pochi minuti fa.



