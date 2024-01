Gualtieri, 'Roma Capitale, ripartire dal testo già approvato'

"Nella scorsa legislatura era stato raggiunto un punto di convergenza da cui sarebbe opportuno ripartire. E' necessario un rafforzamento amministrativo, economico, istituzionale della Capitale d'Italia la cui autonomia ed efficacia sono un interesse non solo dei romani ma di tutto il Paese". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina sulla riforma di Roma Capitale.

"Il testo di riforma, con voto unanime, da una parte precisa e rafforza le disposizioni già presenti nell'articolo 114 rispetto alla specialità di Roma su adeguati mezzi e risorse - ha ricordato Gualtieri - E poi introduce l'assegnazione di poteri legislativi sulle materie non esclusive, con l'eccezione della salute, con una metodologia di individuazione corretta che assegna a Roma Capitale l'individuazione dei poteri legislativi che si ritiene opportuno assolvere, e senza assegnare alla sola maggioranza questa funzione ma con la maggioranza dei due terzi, quindi frutto di una convergenza più larga. Un testo equilibrato, approvato all'unanimità in commissione. Penso sia saggio e di buonsenso non ricominciare da capo ma riprendere un testo approvato da tutti ed elaborato e che assegna un ruolo particolarmente importante a questa Assemblea capitolina.

L'auspicio è che questo tema non sia oggetto di divisione tra gli schieramenti - ha concluso Gualtieri - ma invece unisca tutti vista la rilevanza evidente e la necessità di un passo avanti".



