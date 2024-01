Gualtieri, 'lo spaccio della droga è un problema per Roma'

"Vorrei sottolineare l'efficacia dell'azione repressiva anche sulla tragica uccisione di Pantano.

Si sta chiarendo la dinamica sciagurata che ha portato all'uccisione di un ragazzo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura dopo i recenti fatti di sangue a Roma e provincia.

"Un contesto di criminalità che purtroppo è una delle spie che nella nostra città, pur se con numeri delittuosi esigui rispetto alle altre metropoli, c'è una presenza diffusa di spaccio di droga e organizzazioni criminali che vivono intorno a questo mercato illegale - ha aggiunto - E' un problema della nostra città e siamo tutti impegnati per contrastarlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA