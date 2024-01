Comune di Frosinone, via libera alle assunzioni

Il Comune di Frosinone potrà procedere alle assunzioni. A dare il via libera è stata la Commissione Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) dopo avere esaminato lo stato delle procedure di rientro dal debito che il capoluogo ha avviato dieci anni fa e che sono ora in fase di ultimazione.

La macchina amministrativa del Comune di Frosinone durante i dieci anni del piano di rientro ha subito il blocco del 'turn over' senza poter rimpiazzare il personale uscito per i pensionamenti. Nel 2023 erano previste le prime assunzioni ma i nuovi debiti emersi e le ulteriori verifiche della Corte dei Conti avevano bloccato ogni bando di concorso.

Le nuove assunzioni dovrebbero riguardare 5 dirigenti e 21 dipendenti che dovrebbero andare a rinforzare i macro settori comunali: Segreteria generale, Urbanistica, Lavori Pubblici, Ambiente e Mobilità, Finanze, Gestione delle Entrate, Welfare e Servizi Sociali, Servizi di Sicurezza e Avvocatura.

"Il via libera della Commissione Cosfel alle assunzioni nel Comune di Frosinone rappresenta un passo in avanti importante e molto atteso che consentirà di risolvere le croniche difficoltà vissute nel corso degli ultimi anni" hanno affermato con soddisfazione il Segretario Generale della Cisl Funzione Pubblica Frosinone Antonio Cuozzo ed il Responsabile del Dipartimento Enti Locali Cisl Fp Frosinone Raffaele Ercoli.





