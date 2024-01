Viterbo commemora le vittime del 17 gennaio 1944

Il 17 gennaio 1944 gli alleati effettuarono una violenta incursione aerea sopra la stazione di Porta Fiorentina a Viterbo. Purtroppo le bombe caddero anche nelle zone della città vicine ai loro obiettivi, causando molte perdite tra la popolazione.

Questa mattina a distanza di 80 anni da quella triste data, la città di Viterbo ha commemorato le vittime del bombardamento con una messa solenne celebrata nella chiesa di San Francesco.

Subito dopo, le autorità cittadine hanno deposto due corone commemorative, una sotto la lapide posta all'esterno della chiesa, e l'altra, sul monumento alla memoria delle vittime, situato nel parcheggio dell'area Garbini. infine, alle 11.30 è stata inaugurata nella chiesa della Salute, una mostra fotografica contenente le immagini della città nei giorni a seguire dal bombardamento.

"E' fondamentale ricordare - ha detto dopo il taglio del nastro, il vice sindaco Alfonso Antoniozzi - per continuare ad onorare le tante vittime di quei terribili giorni, e come monito per le generazioni presenti e future, affinché capiscano che la guerra è un orrore che va evitato a tutti i costi."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA