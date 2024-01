Santa Cecilia, la Quinta sinfonia apre celebrazioni di Bruckner

Si aprono con la Quinta Sinfonia di Anton Bruckner gli appuntamenti programmati dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per celebrare i duecento anni della nascita del compositore. Sul podio il 18 gennaio alle 19:30 - repliche il 19 alle 20.30 e il 20 gennaio alle 18, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - il direttore d'orchestra britannico Alexander Soddy, al debutto con la fondazione musicale romana. Il 23, 24 e 25 maggio sarà la volta Semyon Bychkov per l'Ottava Sinfonia nel secondo concerto di stagione dedicato a Bruckner.

Alexander Soddy, 41 anni, ha già raccolto grandi successi di pubblico e critica in prestigiosi teatri come il Metropolitan di New York, il Covent Garden di Londra, la Bayerische e la Wiener Staatsoper. "Accostarsi alla Quinta Sinfonia, forse il capolavoro di Bruckner, significa entrare in un edificio sonoro di stupefacenti proporzioni - ha detto - una grande cattedrale fatta di musica che culmina in quella vertiginosa 'cupola' che è il Finale: un Corale nel quale ritornano tutti gli elementi dei movimenti precedenti, l'infinitamente piccolo che diviene l'infinitamente grande".

Composta nel 1875 ed eseguita soltanto nel 1894, nessun'altra sinfonia di Bruckner è ricca di soprannomi quanto la Quinta: Medievale, Cattolica, Corale, Sinfonia della fede e perfino Tragica. Bruckner stesso la definì "Fantastica".



