Sta 2 anni in carcere per stalking alla ex, esce e ricomincia

Nonostante già avesse scontato due anni per aver tormentato la ex compagna, ha ripreso a perseguitarla con minacce, pedinamenti e danni ai beni personali.

L'uomo, un 50enne residente nel Viterbese, non solo non si è ravveduto dopo essere uscito dal carcere ma, ha continuato a stalkerare la compagna con gli stessi atti persecutori, di prima, e questa volta arrivando perfino a pubblicare sui social dei video che lo riprendevano mentre terrorizzava la donna dicendole che non aveva paura né del carcere, né di quello che avrebbero potuto fargli le forze dell'ordine. Il 50enne è stato arrestato dai carabinieri, e stavolta per lui è scattata la misura degli arresti domiciliari con l'ausilio del controllo tramite dispositivo elettronico.



