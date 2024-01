Colpi d'arma da fuoco in strada ad Anzio, sul litorale vicino Roma. Ferito in 18enne che non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è stato centrato al gluteo e trasportato in ospedale. E' accaduto intorno alle 14.30 in via dell'Acquedotto. Sul posto la polizia scientifica e il commissariato di Anzio.



