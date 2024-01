Sequestrò una donna a Roma, arrestato a Sutri nel Viterbese

La polizia ha arrestato a Sutri, in provincia di Viterbo, l'uomo ritenuto colpevole di aver sequestrato in casa e picchiato una donna lo scorso dicembre, nel quartiere di Tor Pignattara a Roma. Si tratta di un 40enne italiano ma di origini portoghesi.

Tutto è cominciato il 22 dicembre, quando è arrivata al numero unico 112 una chiamata di soccorso per una donna affacciata alla finestra che chiedeva aiuto. Gli agenti della polizia arrivati immediatamente sul luogo della segnalazione, trovarono nell'appartamento segnalato, una giovane rinchiusa nel bagno con le mani legate da una fascetta da elettricista.

Più tardi, la giovane raccontò agli agenti del commissariato di Porta Maggiore, di essere una prostituta che usava quell'abitazione per incontrare i clienti che la contattano tramite un sito di incontri. Ed era stato proprio uno di questi clienti che, appena entrato in casa l'aveva aggredita e immobilizzata minacciandola di morte se non gli avesse consegnato tutto il denaro che aveva.

L'uomo, subito dopo aver preso circa 35 euro e due cellulari della giovane, si era dato alla fuga lasciandola legata nel bagno, chiuso a chiave. La ragazza, poco dopo, fortunatamente era riuscita ad affacciarsi alla finestra per chiedere aiuto.

Le successive indagini della polizia coordinate dalla Procura di Roma hanno permesso di individuare il probabile responsabile dell'aggressione a Sutri, nel Viterbese.

Oggi, gli stessi agenti del commissariato di Porta maggiore, gli hanno notificato il provvedimento di custodia cautelare in carcere, e lo hanno accompagnato nella casa circondariale Regina Coeli, di Roma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA