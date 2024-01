Daniele Silvestri, 'da 30 anni (fortunati) racconto storie'

"Sono stati 30 anni fortunati, e la cosa più bella è che ciò che hai imparato a fare, cioè suonare, è diventato il tuo mestiere. E non c'è maggior fortuna nel fatto che si sia prolungata per tanto tempo, anche oltre quello che pensavo". Era l'estate del 1994 quando Daniele Silvestri pubblicava il suo primo disco che portava il suo nome e che conquistò la Targa Tenco per il miglior album d'esordio.

Trent'anni dopo i premi e i riconoscimenti si sono moltiplicati, gli album anche, e il cantautore è pronto a festeggiare tre decenni di carriera con Il cantastorie recidivo, 30 concerti all'Auditorium Parco della Musica nella sua Roma, dal 18 gennaio fino ad aprile.

"Ho sempre pensato che mi sarei fermato quando non avrei avuto più storie da raccontato, e anche se so che succederà, per ora non è così", dice con uno sguardo al passato e uno al futuro. "Scrivere canzoni è un modo un po' paraculo per dire la tua opinione su qualunque cosa. E per andare oltre te stesso. A volte le canzoni arrivano dove neanche tu avevi previsto potessero arrivare: è il caso di A bocca chiusa, che Paola Cortellesi ha inserito nel suo film C'è ancora domani".

Dal 18 gennaio, dunque, Silvestri salirà sul palco della sala Petrassi ("quella più simile ad un teatro, che è il mio primo vero amore e ho capito essere casa mia") per ripercorrere la sua storia, "la mia personale, ma anche quella collettiva", dice.

"Sarà uno spettacolo ogni sera diverso, con tanta leggerezza, ma anche con una forte connessione con Emergency. L'attualità entrerà per forza: non si può far finta che la guerra non faccia parte delle nostre vite. La politica c'è perché c'è sempre stata".

Oltre ad Emergency, sarà coinvolto anche Domenico Procacci con la sua Fandango, perché il racconto diventerà una conversazione approfondita, un podcast e videopodcast, dal titolo non casuale Le cose che abbiamo in comune, che avrà una vita a sé. Non mancheranno ospiti e amici (Max Gazzè e Niccolò Fabi sono stati già precettati). "Alcuni ospiti sono prevedibili, altri meno. Avevo chiesto anche a Daniele De Rossi, ma ha qualche altro impegno", ammette Silvestri, nel giorno dell'esonero di Mourinho alla Roma, sostituito dall'ex capitano giallorosso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA