Arabia o ancora Premier, in Inghilterra è toto-futuro Mourinho

Grande risalto sulla stampa britannica per l'esonero di Josè Mourinho: la BBC ha dedicato una pagina in aggiornamento, con commenti e reazioni, all'esonero dell'ormai ex tecnico della Roma. Oltre alle statistiche dell'avventura del portoghese sulla panchina giallorossa, con solo il 49% di vittorie nelle 138 partite alla guida della Roma, la BBC si chiede quale sarà la prossima tappa della carriera di Mourinho, se accetterà una possibile sontuosa proposta proveniente dall'Arabia Saudita o se magari tornerà per la quarta volta in Premier League, dove ha già allenato il Chelsea, in due periodi differenti, il Manchester United e il Tottenham, la sua ultima squadra prima del trasferimento in Italia.



