A Roma si torna a sparare, giovedì vertice in prefettura

Due morti in soli tre giorni. Due vite spezzate dai colpi d'arma da fuoco esplosi in strada. Da Pantano, a ridosso di borgata Finocchio, fino a Corviale si torna a sparare a Roma. La violenza insanguina anche il litorale: un 18enne è stato ferito raggiunto da uno sparo in strada ad Anzio.

Gli omicidi e gli agguati fanno riaccendere i riflettori sulle periferie 'calde' della città, al centro di una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in programma giovedì mattina in prefettura. Non sarebbero state disposte al momento misure specifiche, ma la situazione è attentamente monitorata.

Intanto vanno avanti le indagini per far luce sulla morte del quattordicenne Alexandru Ivan e del 33enne Cristiano Molè, freddato ieri sera in un agguato a Corviale mentre si trovava in auto sotto casa. Almeno 15 i colpi di pistola esplosi contro la sua vettura, che hanno anche ferito un 30enne seduto accanto a lui. Un vero e proprio agguato su cui ora indagano i carabinieri. Da una prima ricostruzione, sembra sia arrivata una macchina bianca con a bordo due persone che hanno aperto il fuoco contro di loro. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e si scava nella vita dei due giovani per risalire al movente dell'omicidio. La vittima, che aveva alle spalle precedenti, era stata già gambizzata dieci anni fa a Bravetta.

Oggi c'è stato l'interrogatorio davanti al gip di Corum Petrov, fermato per l'omicidio del quattordicenne, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nel parcheggio della metro C Pantano. "Gli spari non sono partiti dalla nostra auto, lì sono passate tre macchine" ha sostenuto davanti al gip di Velletri.

Nell'ambito dell'interrogatorio di convalida, l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere decidendo, però, di fare dichiarazioni spontanee.



