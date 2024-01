Stadio Lazio: Lotito, studio fattibilità Lega Calcio su Flaminio

Sullo stadio della Lazio "ci sono già stati incontri con le istituzioni preposte che possono esprimere pareri e mi sembra di capire che non ci siano veti o problematiche. C'è uno studio di fattibilità, un ufficio della Lega Calcio che si occupa degli stadi e che ha presentato un progetto di recupero sul Flaminio". Lo ha detto il senatore e presidente della S.S. Lazio Claudio Lotito, a margine conferenza stampa di prestazione della partnership con la regione Lazio nella sede della giunta.

"Il Flaminio così com'è, come numero di posti, non è idoneo: la Lazio oggi fa una media di oltre 45.000 spettatori fissi, quindi deve avere almeno una ospitalità di 50.000 spettatori.

Ora si stanno facendo le dovute valutazioni tecniche e quelle che saranno le prospettive. E se la politica decide che si deve fare cercherà di trovare le soluzioni, fermo restando la compatibilità tecnica. Non sono io che me ne occupo", ha proseguito Lotito.

"Ho chiesto al sindaco di Roma la disponibilità politica di affrontare questo tema, circa 20 anni fa presentai un progetto avveniristico: uno stadio che se fosse stato fatto allora ne avrebbe parlato tutto il mondo ma all'epoca non fu ritenuto idoneo", ha ricordato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA