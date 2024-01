Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in un agguato stasera a Roma. I due sono stati centrati da colpi d'arma da fuoco stasera a Largo Odoardo Tabacchi, in zona Corviale, alla periferia di Roma.

Il morto è un romano di 33 anni che era stato colpito al torace e le cui condizioni erano subito apparse gravi. L'altro, ferito a una gamba, è stato portato in ospedale e non è in pericolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.



