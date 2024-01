Ozmo per Willy Monteiro, nuovo murale a Paliano

Un nuovo murale per Willy Monteiro Duarte, il giovane italiano di origine capoverdiana ucciso in un pestaggio nel settembre 2000 a Colleferro, vicino a Roma, per essere intervenuto in difesa di un amico. E' l'omaggio dello street artist Ozmo che ha rinnovato la grande immagine del volto disegnata tre anni fa a Paliano, il comune in cui il giovane viveva. L'opera sarà inaugurata il 20 gennaio, compleanno di Willy, nel corso della Giornata del Rispetto istituita per ricordarlo e ''affrontare attraverso il dialogo tra generazioni le tematiche del rispetto verso l'altro, il valore fondamentale della non violenza psicologica e fisica, e la necessità di contrastare ogni forma di discriminazione e prevaricazione''.

L'artista, conosciuto in Italia e all'estero per le sue azioni improntate anche alla denuncia sociale e politica, ha soggiornato nella cittadina in provincia di Frosinone su invito dell'amministrazione per rinnovare l'immagine sbiadita dal tempo. A proporre l'intervento è stato Ozmo, nome d' arte di Gionata Gesi. ''Ho sempre creduto nel potere dell'arte di riflettere e influenzare la società - ha detto all'ANSA - . La realizzazione del primo murale ufficiale dedicato a Willy Monteiro Duarte proprio nel cuore della comunità che lo ha visto crescere è stata un'iniziativa che poco dopo la sua morte ha toccato profondamente non solo me, ma anche l'Italia intera su temi del razzismo, integrazione, bullismo e la perdita dei valori. Ridipingere l'opera, mi ha dato l' occasione per riflettere su quanto Willy e il murale stesso siano diventati fonti di ispirazione e cambiamento''. Domenico Alfieri, sindaco di Paliano, ha ringraziato l' artista ''per aver donato alla nostra città un' opera splendida a cui nessuno può restare indifferente. Il suo intervento vuole riaffermare con forza, attraverso un'opera nuova e gemella al tempo stesso, le motivazioni, i significati, le emozioni contrastanti con cui ognuno di noi è stato chiamato a confrontarsi dopo la tragedia di Willy. Questo murale nasce da un rinnovato atto di amore verso un ragazzo che, in un presente contrassegnato da egoismi e scelte facili, ha deciso di sacrificare la propria vita con un gesto di estremo coraggio e altruismo''.



