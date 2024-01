Operazione Alto Impatto, ondata di controlli su Cassino

La Polizia di Stato ha compiuto un controllo straordinario del territorio di Cassino nell'ambito dell'operazione "Alto Impatto" disposta dal questore Domenico Condello. L'attenzione è stata concentrata sulle aree della città considerate più a rischio sul profilo dei furti e dello spaccio di droga.

Oltre al personale della Questura di Frosinone e del Commissariato di Cassino hanno operato equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, gli specialisti della Stradale e della Polfer che hanno effettuato controlli nei rispettivi ambiti di competenza. Sono stati effettuati posti di controllo in diversi punti strategici della città e delle zone limitrofe.

Nel corso dell'operazione la polizia ha identificato 295 persone, di cui 1 minore, e 22 extracomunitari. Sono stati controllati 148 veicoli, effettuati 11 posti di controllo ed elevate 33 sanzioni al Codice della strada. Due persone sono state trovate in possesso di una modica quantità di hashish e sono state segnalate al Prefetto.

Sono state inoltre controllate 6 attività commerciali, tra cui bar, "Sale Scommesse", circoli privati, tabaccai per accertare che non venissero frequentati da minorenni che avevano marinato la scuola.



