Chiusa al traffico dalla polizia locale del VII Gruppo Appio via Amiterno, in zona San Giovanni, per una grossa perdita d'acqua. E' accaduto intorno alle 11. A causa del getto d'acqua gli agenti hanno chiuso il tratto di strada compreso tra via Sannio e via Veio. Sul posto personale dell'Acea.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA