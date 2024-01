Controlli nei canapa shop a Roma, sequestri per 70 kg

Settanta chili di canapa sativa sequestrata per etichettatura non conforme alle disposizioni e sanzioni amministrative per 27mila euro. E' il bilancio dei controlli fatti nell'ultimo trimestre del 2023 nei canapa shop di Roma e provincia da polizia, carabinieri, guardia di finanza e dalla direzione per il Lazio e l'Abruzzo dell'Agenzia delle dogane.

Su circa trenta esercizi controllati venticinque commercializzavano prodotti senza avere la corretta autorizzazione al confezionamento e, inoltre, le etichette apposte non avevano i requisiti minimi previsti. Di qui le sanzioni amministrative per circa ventisette mila euro. In un caso è stata contestata la coltivazione abusiva di quarantaquattro piante di canapa, presenti all'interno di un esercizio commerciale: per il titolare è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria .

Otto persone sono state denunciate perchè nella merce messa in vendita, per lo più infiorescenze, è stata rilevata la presenza di sostanze chimiche superiori ai limiti consentiti In sei esercizi invece erano in vendita prodotti liquidi da inalazione senza il contrassegno "Monopolio Fiscale": l'Agenzia ha contestato il reato di contrabbando, comminato sanzioni per diecimila euro, disposto il sequestro dei prodotti ed è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura delle attività per cinque giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA