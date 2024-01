Clement Salomon arriva alle Gallerie Nazionali di Arte Antica

Thomas Clement Salomon si insedia oggi in qualità di Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica.

"Sono onorato e felice di iniziare ufficialmente a lavorare per le Gallerie Nazionali di Arte Antica. Abbiamo in animo di realizzare progetti estremamente ambiziosi. Sarà una sfida esaltante", dichiara lo storico dell'arte, giurista, museologo, responsabile scientifico di progetti espositivi in Italia e all'estero. Salomon è anche manager di eventi culturali e precedentemente è stato consulente Progetti per la Direzione alla Galleria Borghese di Roma e direttore scientifico del Gruppo MoMo-Skira.



