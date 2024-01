Aprilia, vanno via senza pagare conto di 170 euro al ristorante

Avevano pranzato in quattro in un ristorante ad Aprilia, in provincia di Latina, ma erano andati via senza pagare il conto di 170 euro. L'episodio è avvenuto lo scorso 31 maggio e i quattro pensavano di averla fatta franca.

Sono stati invece rintracciati e denunciati sabato dai Carabinieri della stazione di Campoverde, per insolvenza fraudolenta in concorso.

L'indagine è scaturita dalla querela presentata da una 56enne residente a Sabaudia. Ad essere stati denunciati sono due uomini di 62 e 38 anni e due donne di 44 e 21 anni.



