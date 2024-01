Al via partnership tra Lazio e Regione per Supercoppa Riad

(di Giulia Marrazzo) Da tifoso biancoceleste a 'partner' ufficiale. Il presidente del Lazio Francesco Rocca ha dato ufficialmente il via al rinnovo della partnership tra la Regione e la S.S. Lazio, in occasione della Supercoppa italiana che si svolgerà dal 18 al 22 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita tra Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli. Come nelle precedenti edizioni del 2009 e 2019, la Regione affiancherà la S.S. Lazio nel prestigioso evento sportivo.

"Questo partenariato ha una grande importanza strategica per la nostra Regione: dobbiamo utilizzare ogni strumento per veicolare l'immagine del Lazio, senza togliere nulla a Roma. È una bella occasione di promozione della nostra regione, dal punto di vista turistico", ha detto il presidente della Regione Francesco Rocca nella conferenza stampa di presentazione, assieme il patron della S.S. Lazio Claudio Lotito, e il giocatore Luca Pellegrini. L'evento sportivo, infatti, sarà trasmesso in oltre 180 Paesi, dai principali broadcaster internazionali.

"Regione Lazio e S.S Lazio viene bene, è un binomio indissolubile. Otterremo risultati che saranno sotto gli occhi di tutti, come avvenne quando andammo a Pechino. Quest' opportunità la vogliamo cogliere tutti insieme, affinché diventi un evento importante e che aumenti l'orgoglio di appartenenza a questo territorio", ha aggiunto il senatore. I calciatori della Lazio giocheranno le partite della Supercoppa italiana indossando la maglia ufficiale sulla quale apparirà il brand visitlazio.com, il portale di promozione del territorio regionale sul quale si possono trovare tutte le notizie aggiornate sull'offerta turistica del Lazio e delle sue province (Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo), sui parchi, sui monumenti naturali e artistici, sui siti archeologici, sugli eventi legati alla tradizione enogastronomica, culturale, artistica. Oggetto della collaborazione saranno anche due video promozionali della S.S. Lazio che vedono coinvolti i calciatori biancocelesti per la promozione del territorio regionale a scopo turistico con particolare riguardo alla valorizzazione dell'arte, della cultura e delle tradizioni regionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA