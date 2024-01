A fuoco alcune baracche nella notte all'Idroscalo di Ostia. E' accaduto intorno alle 3 all'altezza di via degli Aliscafi. Sul posto vigili del fuoco e polizia.

Secondo quanto si apprende, ci sarebbero quattro intossicati dal fumo trasportati in ospedale. Venti complessivamente le persone tratte in salvo.

Dalle prime informazioni, sembra che siano state interessate dal rogo due baracche e due auto. Da chiarire le cause dell'incendio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA