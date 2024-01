Rapinatore seriale arrestato a Fiumicino

Un pregiudicato per reati contro il patrimonio è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, dopo una serie di rapine consumate a Isola Sacra, la località più grande del Comune Fiumicino. L'uomo, armato di un cacciavite, aveva minacciato vari abitanti della zona, se non gli avessero consegnato il denaro contante e gli oggetti preziosi in loro possesso. Le urla dei malcapitati hanno attirato l'attenzione di una pattuglia delle Fiamme Gialle della Compagnia di Fiumicino in transito che, grazie alla descrizione dell'uomo, peruviano, fornita dalle vittime, ha avviato una battuta del territorio fino all'individuazione dell'uomo, trovato in possesso, oltre che degli arnesi atti allo scasso, della refurtiva appena sottratta che è stata restituita ai derubati. Il rapinatore è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito presso la casa circondariale di Civitavecchia, accusato dei reati di rapina aggravata, violazione di domicilio, violenza privata aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.



