Dieci anni senza Claudio Abbado, l' omaggio di Santa Cecilia

Una giornata di racconti, video e testimonianze per ricordare Claudio Abbado a dieci anni dalla morte. E' l' omaggio che il 3 febbraio l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia tributa al grande direttore d'orchestra con l' incontro "Dirigere il futuro. Claudio Abbado tra utopia e realtà", dalle 9:30 nella Sala Petrassi dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. In serata, repliche il 4 e il 5 febbraio, Antonio Pappano dirigerà l' orchestra e il coro ceciliani nel Requiem di Verdi nel concerto della stagione sinfonica dedicato alla memoria del Maestro milanese con i solisti Masabane Cecilia Rangwanasha (soprano), Elina Garança (mezzosoprano), SeokJong Baek (tenore) e Ildar Abdrazakov (basso).

Abbado, legato alla fondazione romana da un lungo rapporto, è stato Direttore Musicale della Scala di Milano, dei Berliner Philharmoniker, della Staatsoper di Vienna, della London Symphony Orchestra; ha fondato orchestre giovanili e ridato vita all'Orchestra del Festival di Lucerna, si è impegnato a sostengo del Sistema di orchestre infantili e giovanili creato in Venezuela da José Antonio Abreu. A Santa Cecilia debuttò il 10 giugno del 1961 ed è stato eletto Accademico effettivo nel settembre del 1978. A giugno 2019, a cinque anni dalla scomparsa, l'Auditorium Parco della Musica - progettato da Renzo Piano - ha intitolato i giardini pensili al grande Maestro.

Inoltre, al MUSA - Museo degli Strumenti Musicali dell'Accademia, è custodita una bacchetta donata all'Accademia dalla famiglia del musicista. L' omaggio ad Abbado è la fase conclusiva di un progetto - voluto dall'Accademia Nazionale e dalla Fondazione intitolata al maestro - che nel corso del 2023 ha coinvolto musicisti e storici della musica, filosofi, insegnati e personalità attive nella formazione musicale. Del maestro è stato messo in luce anche il suo lascito etico, la sua figura di artista di progetto distinta da quella dell'artista esclusivamente di performance. Ne parleranno a convegno il Presidente-Sovrintendente dell'Accademia Michele dall'Ongaro, Sir Antonio Pappano, Daniele Abbado, Sandro Cappelletto, Ramzi Aburedwan, Nigel Osborne, Eraldo Affinati, Maria Majno, Angelo Foletto, Armando Punzo, Roberta De Monticelli.



