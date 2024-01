Roma: escluse lesioni Dybala, ma è in dubbio per Milano

Buone notizie in casa Roma: la risonanza di oggi ha confermato quanto già l'ecografia di ieri aveva evidenziato, ovvero l'assenza di lesioni per Paulo Dybala.

Il calciatore era stato costretto a uscire nell'intervallo della gara con la Lazio per un fastidio alla coscia sinistra che si è confermato essere un semplice sovraccarico.

Il calciatore rimane in forte dubbio per la trasferta di Milano e solamente domani Mourinho deciderà se aggregarlo al gruppo o meno. Più facile che torni direttamente la settimana successiva contro il Verona



