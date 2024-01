Provincia Frosinone vara sorteggio pubblico commissioni gara

La Provincia di Frosinone ha attivato tutte le procedure per il sorteggio pubblico delle Commissioni di Gara, come previsto dal Codice dei Contratti dopo la recente riforma che ha innovato profondamente il settore.

Oggi, infatti, l'ente di piazza Gramsci ha definito il primo iter richiesto da alcuni Comuni per la nomina di una commissione giudicatrice per l'affidamento di alcune gare. I membri della Commissione, estratti a sorteggio dall'albo, grazie alla loro esperienza e competenza specifica, avranno il compito di valutare l'affidamento con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa: ossia scegliere l'affidatario in base ad un rapporto qualità prezzo e non solo sul prezzo.

"Si tratta di una misura che rende la Provincia di Frosinone all'avanguardia ed al passo con le normative vigenti - ha detto il direttore generale Alfio Montanaro -. L'articolo 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici infatti ha apportato una serie di cambiamenti alla disciplina della commissione giudicatrice. Il sorteggio pubblico delle commissioni di gara rappresenta dunque un traguardo importante".

A disporre un'accelerazione sull'iter è stato il presidente Luca Di Stefano: "Siamo tra i primi enti in Italia a mettere in moto l'iter per il sorteggio pubblico delle Commissioni di gara- ha detto il Presidente della Provincia di Frosinone - E questo non è un aspetto marginale. Da sempre siamo convinti che trasparenza e competenza siano effettivamente due pilasti fondamentali per una buona amministrazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA