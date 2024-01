Incendio nel parcheggio di un supermercato in via del Trullo, alla periferia di Roma. Sul posto vigili del fuoco e pattuglie dell' XI Gruppo Marconi della Polizia Locale. Per motivi di sicurezza è stata disposta la temporanea chiusura dell'attività commerciale fino allo spegnimento dell'incendio. Accertamenti per ricostruire le cause di quanto accaduto. Non si registrano feriti.



