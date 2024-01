Feriti da petardo su spalti Olimpico, arrestato tifoso Lazio

Rintracciato e arrestato in flagranza differita dalla polizia il tifoso che durante la partita di mercoledì all'Olimpico tra Roma e Lazio ha lanciato un petardo ferendo due supporter giallorossi, di cui uno in modo grave. E' accusato di lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive e lesioni gravissime aggravate.

Si tratta di un 42enne laziale, non riconducibile ai contesti delle tifoserie ultras, con precedenti di polizia per reati maturati nel contesto di competizioni sportive e stupefacenti.

E' stato identificato dagli investigatori di Digos e del commissariato Prati grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Nel dettaglio, l'autore del gesto è stato cristallizzato nel momento in cui, alle ore 17:30 circa, durante le fasi di riscaldamento dei giocatori, dalla Tribuna Tevere ha scagliato un petardo verso il settore Distinti sud est ferendo due tifosi della Roma. Durante una perquisizione in casa sono stati trovati e sequestrati gli indumenti indossati e in particolare delle scarpe con tracce ematiche così come immortalato dalle immagini. Il Questore di Roma ha già avviato l'istruttoria utile alla adozione del Daspo.



