Domani e Domenica torna a Roma 'Nebbiolo Nel Cuore'

Domani e domenica torna a Roma l'evento di valorizzazione del vitigno Nebbiolo più importante: 'Nebbiolo nel cuore'. La manifestazione, che è a cura dell'agenzia Riserva Grande, è arrivata quest'anno alla decima edizione, durante la quale tutti gli appassionati, wine-lovers, eno-addicted e operatori del settore saranno accolti presso il Grand Hotel Palatino di Roma.

"'Nebbiolo nel Cuore' è un'iniziativa che consente al visitatore non solo di degustare il 'nettare' di questo vitigno espresso nelle sue molteplici e affascinanti tipologie - dice il titolare di Riserva Grande, Marco Cum -, ma rappresenta anche un impegno culturale nella promozione di questo vino e delle sue terre di elezione. Così, attraverso banchi di assaggio e masterclass dedicate, ancora una volta si potrà scoprire il potenziale delle nuove annate che verranno presentate e nuove cantine che per la prima volta saranno presenti all'evento. Come sempre la didattica sarà prevalente, con masterclass volte a raccontare la ricchezza assoluta di queste terre. Cultura, volti, sorrisi, tradizioni, esperienze di vita, racconti, emozioni: direi che questo è Nebbiolo Nel Cuore".

Riserva Grande nel corso di questa decima edizione presenterà la nuova ed innovativa 'Guida sul Nebbiolo', che ha richiesto il lavoro di una redazione qualificata e del contributo di esperti esterni, durato un anno intero. "La guida rappresenta uno strumento pratico, facilmente consultabile - sottolinea Cum -, che ha il fine prioritario e culturale di trasmettere la conoscenza più approfondita delle terre, della produzione e dei produttori di Nebbiolo. Ma sarà utile per anche ai viaggiatori amanti del buon vino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA