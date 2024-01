E' ufficiale: Solbakken vola in Giappone. "L'AS Roma comunica di aver trovato l'accordo con l'Urawa Reds per la cessione a titolo temporaneo di Ola Solbakken", si legge nella nota del club. Il calciatore, arrivato alla Roma nel gennaio del 2023, ha collezionato 15 presenze e 1 gol in giallorosso prima di trasferirsi a titolo temporaneo all'Olympiakos a settembre scorso.



