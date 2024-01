Una nuova stagione per i Dialoghi Sinfonici di Europa Incanto

Non un tradizionale concerto di musica classica, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta dei più grandi compositori della scena sinfonica degli ultimi 250 anni, svelando i segreti e le curiosità che si celano dietro ai brani più importanti, fornendo agli spettatori gli strumenti adatti ad ascoltare e a comprendere la musica. Dopo il grande successo dello scorso anno tornano gli incontri-concerti Dialoghi Sinfonici - La musica si racconta!, che l'Europa InCanto Orchestra, una delle più importanti orchestre giovanili italiane, terrà all'auditorium della Nuvola dell'Eur per il Festival Eur Culture. La rassegna, firmata da Europa InCanto, è inserita all'interno del festival Eur Culture e sostenuta da Poste Italiane. A guidare l'Europa InCanto Orchestra, formata da musicisti e musiciste under35, è il maestro Germano Neri, direttore artistico di Europa InCanto. Il primo dei quattro incontri si terrà domenica 14 gennaio, alle 11.00, e sarà dedicato Gershwin.

L'orchestra eseguirà Rapsodia in blu e Un americano a Parigi, due affreschi musicali per conoscere uno dei grandi compositori innovatori dell'inizio del Novecento. Un viaggio nella composizione musicale per scoprire itinerari e sensazioni vissute da Gershwin, il cui repertorio spazia dalla musica colta al jazz.

La stagione dei Dialoghi Sinfonici proseguirà fino al 7 aprile con tre appuntamenti, uno al mese e sempre alle 11 di mattina.

Dopo Gershwin il successivo sarà domenica 18 febbraio con Stravinskij e Ravel: due mondi a confronto. La data di domenica 3 marzo sarà interamente dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart, mentre l'ultimo appuntamento di domenica 7 aprile si intitolerà L'ora del balletto: su e giù dalle Punte.



