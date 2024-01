Tentato omicidio a Roma, 18 anni e mezzo per il narcos Demce

Quattro condanne a Roma in relazione al tentato omicidio di Alessio Marzani, ferito a colpi di arma da fuoco nell'ottobre del 2020.

In particolare in giudici hanno inflitto 18 anni e mezzo al narcotrafficante Elvis Demce. Disposti inoltre 18 anni per Matteo Costacurta, quest'ultimo noto come il Principe per le sue origini nobiliari, 15 anni e sei mesi per Daniele Gallarello e 14 anni per Alessandro Corvesi. Infine inflitti 11 anni allo stesso Marzani accusato di estorsione.



