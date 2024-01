Raid in pub a Roma, in 4/5 con bastoni, al vaglio le telecamere

Sarebbero quattro o cinque i tifosi della Lazio che nella notte hanno effettuato il raid in un pub dopo la partita all'Olimpico in cui è stato accoltellato un tifoso giallorosso di trent'anni. A quanto ricostruito finora, armati di bastoni e con cappucci sulla testa sono entrati nel locale danneggiando gli arredi e ferendo il proprietario e il 30enne intervenuti per fermarli. Al vaglio della polizia eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile per identificare i responsabili.

E proseguono le indagini della Digos per risalire agli autori dei disordini avvenuti fuori dallo stadio al termine del match di Coppa Italia quando due gruppi di supporter giallorossi hanno tentato di raggiungere Ponte Milvio per entrare in contatto con i laziali e hanno lanciato sassi, bottiglie e mazze contro le forze dell'ordine che li hanno dispersi con alcune cariche di alleggerimento.



