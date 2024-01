Policlinico Umberto I, anomalia fa scattare allarme antincendio

Un'anomalia dell'attivazione dello spegnimento del sistema anticendio ha fatto scattare l'allarme al policlinico Umberto I di Roma. Lo rende noto l'ospedale spiegando che le sostanze estinguenti del sistema hanno attivato l'allarme acustico e il blocco delle porte anticendio.

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, l'allarme è scattato in una zona dell'ospedale limitrofa alla mensa e sono stati spostati i pazienti che si trovano nella vicina area del pronto soccorso e il personale di alcuni uffici.

"Immediata l'attivazione della squadra antincendio del Policlinico Umberto I, ancor prima dell'intervento dei vigili dl fuoco - sottolinea l'ospedale - così come è stata tempestiva la procedura per lo spostamento in sicurezza dei pazienti e loro parenti in aree idonee. Ripristinate le condizioni di normalità i pazienti sono man mano riportati nelle loro aree di provenienza".

Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, l'allarme è scattato in una zona dell'ospedale limitrofa alla mensa e sono spostati i pazienti che si trovano nella vicin a erea del pronto soccorso e il personale di alcuni uffici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA