Lupo investito e ucciso in strada sui monti della Ciociaria

Un lupo appenninico è stato investito e ucciso oggi mentre percorreva la Strada Regionale SR666 che da San Donato Valcomino porta al passo di Forca d'Acero, celebre per i suoi tornanti che la rendono una delle strade più frequentate dai motociclisti. E' avvenuto sui monti della Ciociaria.

Si tratta di un esemplare di giovane età, morto praticamente sul colpo a causa dell'impatto con il veicolo che lo ha investito. Ad avvisare i Carabinieri Forestali ed il servizio Veterinario della Asl è stato un passante.

La carcassa del lupo appenninico verrà trasferita all'Istituto Zooprofilattico per gli esami medico legali.

Lo scorso anno sono stati poco più di 140 gli esemplari di lupo avvistati sui monti del Lazio, un dato tra i più numerosi negli ultimi cinquant'anni, il che fa ritenere che la specie non sia più a rischio di estinzione.



