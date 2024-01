Incidente tra cinque veicoli nel pomeriggio su via Cristoforo Colombo, in zona Eur. E' accaduto all'altezza di piazzale Nervi, in direzione Grande raccordo anulare. Non ci sono stati feriti ma forti disagi al traffico.

Sul posto la polizia per i rilievi e per la viabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA