Inaugurato Parco archeologico Celio e Museo Forma Urbis

Il Parco Archeologico del Celio, a Roma, e il Museo della Forma Urbis sono stati inaugurati questa mattina dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, e dal sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce. La Forma Urbis è una mappa marmorea originale della Roma Antica incisa tra il 203 e il 211 d.C. e che torna visibile dopo quasi 100 anni. Mentre nel Parco sarà possibile passeggiare tra una collezione di materiali epigrafici e architettonici.

"È un tassello molto importante perché la Forma Urbis nella sua unicità ci consente non solo di recuperare questo documento ma anche finalmente di comprenderlo, sia per gli specialisti, perché è una fonte di studi inesauribile, ma anche per gli studi che proseguiranno", ha spiegato Gualtieri nel corso della conferenza stampa in una giornata che ha definito "bellissima".

La Forma Urbis "è di grandissimo interesse e impatto per il visitatore che vuole avere uno sguardo su quella che era Roma, la prima grande metropoli del mondo - prosegue in sindaco della Capitale - È un documento che chiunque può apprezzare e che fornirà spunti e temi di lavoro molto importanti anche alla comunità scientifica". Per la città, il Parco e il Museo avranno un ruolo "dove si potrà passeggiare, ma anche di studio e di ricerca".

Roma, ha sottolineato Gualtieri, non è infatti "solo un cantiere di infrastrutture ma è anche un cantiere museale, culturale, di studio, di ricerca e di valorizzazione reperti archeologici".

"Ci piace cercare di dare a tutto questo processo di trasformazione un'anima e una vocazione culturale", ha concluso.

Da domani, 12 gennaio, sarà possibile visitare il Parco tutti i giorni gratuitamente. Il Museo della Forma Urbis resta invece chiuso il lunedì e prevede un biglietto d'ingresso.



